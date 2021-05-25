بريطانيا تدرب الكلاب على اكتشاف مصابي كورونا

علاوة على ذلك، يمكن للحيوانات التعرف على الشخص المصاب حتى عندما لا تظهر عليه أعراض. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء بريطانيون بعد إجراء دراسة، وفقًا للمادة المنشورة على موقع "Phys.org".

تساءل الباحثون، في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، عما إذا كانت الكلاب تلتقط الرائحة المميزة للمركبات الكيميائية عندما يصاب الشخص بعدوى كورونا، حتى في حالة عدم وجود علامات.

للقيام بذلك، جمع مؤلفو العمل عينات من الملابس والأقنعة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا". عملت ستة كلاب مدربة مع الملابس.

أظهرت التجارب، بشكل عام، أن الحيوانات قادرة على تحديد 94 إلى 82 في المئة من عينات "SARS-CoV-2" بشكل صحيح. ثم استخدم الباحثون عمليات المحاكاة لتحديد كيفية تأثير استخدام الكلاب لتحديد المصابة بـ"كوفيد-19" على الوضع الوبائي.

وفقًا لاستنتاجات مؤلفي العمل، عند استخدام الحيوانات لفحص الأشخاص الذين يصلون إلى المطارات أو محطات القطار، يمكن اكتشاف 91 في المئة من المصابين، ما يؤدي إلى انخفاض معدل انتقال الفيروس بمقدار 2.24 ضعفًا مقارنة باستخدام اختبار "PCR" فقط.

كما أكد الباحثون أن الكلاب تتعرف على المصابين بـ"كورونا" بشكل أسرع بكثير من طرق التشخيص الأخرى.