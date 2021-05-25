إيران تعتبر تصنيف كندا لحادث الطائرة الأوكرانية "عملا إرهابيا" بأنه "بلا قيمة"

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن "حكم القضاء الكندي، بتصنيف حادث سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران مطلع العام الماضي عملا إرهابيا، بلا قيمة"، مؤكدة اختصاص محاكمها حصرا بالنظر في الملف.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، إن "محاكم جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة المختصة الوحيدة للبت في هذه القضية، وليس لمحاكم البلدان الأخرى أي اختصاص قضائي في هذه القضية"، مؤكدا أن الحكم "مبني على التخمين وليس له قيمة قضائية، وهو فعل سياسي بحت، وكان بمثابة بيان سياسي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وبحسب إسماعيلي، "قامت السلطة القضائية والقضاء في القوات المسلحة الإيرانية ببحث مختلف جوانب الحادثة، وكتبت تقريرها بهذا الشأن، وتم إرسال التقرير إلى دول مختلفة، وأرسلت بعض الدول ملاحظاتها إلى إيران، كما أعيد بحث الحادثة وأعيد تمثيلها في قضاء القوات المسلحة".

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وتقول إيران إن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، ونشرت تقريرا نهائيا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير/ كانون الثاني 2020، يرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات المسلحة.

وقضت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، الخميس الماضي، بأن إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم "بي اس 752" كان متعمدا "على الأرجح"، ويعتبر "عملا إرهابيا".