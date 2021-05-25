الغواصات الأمريكية تكتشف أجساما غامضة تحت الماء

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، سجلت الغواصات الأمريكية أجساما غريبة الشكل باستخدام الأشعة فوق الصوتية (السونار)، من الصعب تفسير سلوكها بالتقنيات الحالية.

وظهرت هذه المعلومات بعد نشر مقطع فيديو لجسم طائر مجهول، تم رصده قبالة الساحل الأمريكي في تموز/ يوليو 2019 من قبل حاملة الطائرات "يو إس إس أوماها" التابعة للبحرية الأمريكية.

وتظهر اللقطات كيف يتدلى جسم غامض كروي في الهواء فوق سطح الماء، ثم يغطس فجأة في المحيط الأطلسي ويختفي.

وأكد البنتاغون صحة الفيديو، مشيرا إلى أنه تم تصويره من قبل البحرية الأمريكية.

في وقت سابق من شهر أيار/ مايو الجاري، تحدث الملازم السابق للبحرية الأمريكية رايان غريفز عن الأجسام الغريبة، مشيرا إلى أنه لاحظ أجسامًا مجهولة الهوية "غريبة وقابلة للمناورة للغاية" فوق سطح الماء في منطقة المحيط الأطلسي جنوب شرق فيرجينيا بيتش.