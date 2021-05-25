بسبب العزوف... هونغ كونغ قد تتخلص على عدد كبير من لقاحات كورونا

أعلنت سلطات هونغ كونغ، أنها قد تضطر إلى التخلص من ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لأنها تقترب من انتهاء صلاحيتها.

وحذر مسؤول كبير، اليوم الثلاثاء، سكان هونغ كونغ بأنه لم يعد أمامهم سوى ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحية أول دفعة من لقاحات "فايزر/بايونتيك".

وقال توماس تسانغ، المراقب السابق في مركز الحماية الصحية لإذاعة "آر تي إتش كي" العامة، إن "اللقاحات كلها لديها تاريخ صلاحية … لا يمكن استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها. ومراكز التلقيح التي تعطي بايونتيك ستتوقف عن العمل، بعد أيلول/سبتمبر".

وذكر بأن "العالم بأسره يكافح من أجل إيجاد لقاحات"، معتبرا أنه "لن يكون عادلا" أن لا تستخدم هونغ كونغ هذه الجرعات.

ويأتي ذلك فيما دعا ستة رؤساء من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، الإثنين، المجتمع الدولي لضمان التوزيع المتساوي للقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، مطالبين الدول التي تملك العدد الأكبر من الجرعات بمشاركتها.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو: "نناشد بشدة الدول التي تملك فائضا من الجرعات أو التي أتمّت تطعيم سكانها الأكثر عرضة للخطر بتطبيق إجراءات تتيح توزيع هذه الكميات الفائضة بالتساوي، وفورا".

ووقع على البيان: الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والمكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، والرئيس البوليفي لويس أرس والإكوادوري غييرمو لاسو، إضافة إلى رئيس أوروغواي لويس لاكال بو.

واشترت هونغ كونغ 7.5 مليون جرعة من كل من لقاحي "فايزر/بايونتيك"، و"سينوفاك" المتوفر في المدينة، رغم أن منظمة الصحة العالمية لم توافق عليه بعد.