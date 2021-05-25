باكستاني ثري يقتل فتاة بعد رفضها الزواج منه

اعترف رجل باكستاني له صلة بالأسلحة النارية بإطلاق النار على فتاة بعد رفضها الزواج منه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن الشرطة أن زاهر جادون ، 26 عاما، وهو من عائلة ثرية في مدينة لاهور، متهم بقتل مايرا ذو الفقار، 25 عاما، بعد أن رفضت عرض زواجه.

وقال مدير الشرطة شعيب خرام جانباز لصحيفة صن إن "المشتبه به الرئيسي اعترف بجريمته".

وقال جانباز: "تم حل القضية الآن ونمضي قدما لضمان معاقبة الجاني".

هذا وتم العثور على مايرا ذو الفقار، التي انتقلت مؤخرا إلى باكستان للدراسة في كلية الحقوق، مصابة بطلقات نارية في العنق والكتف داخل شقتها في الـ 3 مايو / أيار الجاري.

وتظهر منشورات موقع "جادون" على منصات التواصل الاجتماعي أنه يحمل مسدسا وبندقية طويلة.

وقال التقرير إن ذو الفقار كان لها حضور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما كانت تنشر صوراً شخصية، ولها ما يقرب من 12 ألف متابع.