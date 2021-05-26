الرئيس البيلاروسي يعلن الدوافع وراء الهبوط الاضطراري لطائرة "راين آير"

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك بيلاروس"، أن الرئيس لوكاشينكو قال، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان البيلاروسي، إن قراره بشأن طائرة "راين آير" نابع من حرصه على سلامة الناس.

وقطعت الطائرة رحلتها عندما اقتربت من المحطة الكهرونووية البيلاروسية. وقال لوكاشينكو متسائلا: "ماذا لو وُضعت الأجهزة المسؤولة عن سلامة المحطة النووية في حالة التأهب القصوى؟".

وقطعت الطائرة رحلتها من أثينا إلى مدينة فيلنوس الليتوانية، حسب توصيات السلطات البيلاروسية، بعد تلقي إشعار بتلغيمها، في 23 مايو/ أيار 2021. وقرر قائدها أن تهبط هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك. ووفق الناشطين في مجال حقوق الإنسان، كان رومان بروتاسيفيتش، مؤسس قناة "Nexta" على شبكة الإنترنت التي تتهمها السلطات البلاروسية بالتطرف، أحد المسافرين على متن الطائرة. وتم إيقافه لدى تفتيش الوثائق الثبوتية في مطار مينسك. وبدأت السلطات الأمنية البيلاروسية إجراءات التحقيق الجنائي معه. وأصبح هذا الحادث سببا لانتقادات وجهتها بعض الدول الغربية إلى السلطات البيلاروسية والرئيس لوكاشينكو شخصيا.