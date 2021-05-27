صحيفة: باريس بصدد تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الخميس، عن نية ​فرنسا​ تنظيم مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لدعم الجيش اللبناني.

وكشفت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية أن "​فرنسا​ دعت قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ لزيارتها بهدف تجديد ثقتها بالجيش ال​لبنان​ي".

وبحسب الصحيفة، تمحورت لقاءات العماد عون حول "ضرورة دعم ​الجيش اللبناني​، العمود الفقري للبلاد"، ولمس عون "استشعار فرنسا بخطر انهيار البلاد في حال تزعزع الجيش".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قائد الجيش أطلع الجميع على حاجات الجيش اللبناني التي لا تقتصر فقط على ​السلاح​، بل تنسحب على حاجات أخرى أبرزها دعم العسكر خصوصا في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان وانعكاسها على راتب العسكري ووضعه المعيشي".

كذلك، علمت "الجمهورية" أن ​"وزيرة الدفاع الفرنسية​ أطلعت العماد عون أنها بصدد تنظيم ​مؤتمر​ برعاية ​الأمم المتحدة​ لدعم الجيش اللبناني".

كما علمت "الجمهورية" أن "العماد عون اختتم زيارته إلى فرنسا بلقاء جمعه بالرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الذي جدد خلال لقاء الـ 30 دقيقة التأكيد على ثقة فرنسا بالجيش اللبناني، ودعمها المستمر له".