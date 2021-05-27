مقتل طيار أمريكي أثناء تدريبات القوات الجوية في لاس فيغاس

لقي طيار أمريكي مصرعه في تحطم مقاتلة مصممة لمحاكاة القتال الجوي مع العدو، في منطقة سكنية بالقرب من لاس فيغاس، أول أمس، الثلاثاء، أثناء التدريبات الجوية.

يُظهر الفيديو الذي نشر على "تويتر" لحظة تحطم الطائرة واشتعال النيران.

— Joe Moeller (@joemoeller44) May 26, 2021

وفقًا لوسائل إعلام روسية، تحطمت مقاتلة خفيفة الوزن من طراز "ميراج F1" فرنسية الصنع، تم استخدامها في قاعدة نيليس الأمريكية في نيفادا كعدو وهمي للقوات الجوية الأمريكية خلال التدريبيات الجوية.

ووفقا للمعطيات الأولية، حدثت مواجهة، أثناء تدريبات القوات الجوية الأمريكية، بين المقاتلتين "ميراج F1" و"F-15" .

يجري تحقيق في تفاصيل الحادث.