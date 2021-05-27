ماكرون: من مصلحة العالم تزويد أفريقيا بلقاحات كورونا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تزويد دول قارة أفريقيا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن ماكرون خلال زيارة لرواندا أن شحن اللقاحات إلى أفريقيا ليس مهمة أخلاقية فحسب بل أيضا مصلحة لأوروبا وللعالم.

وأوضح الرئيس الفرنسي أثناء زيارة لمركز للتطعيمات في كيجالي أن تزويد القارة باللقاح يمنع عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وذكر ماكرون أن بلاده تستعد لتسليم 30 مليون جرعة لقاح لدول القارة السمراء في نهاية العام.

وأوضح أن ألمانيا تعتزم أيضا توفير 30 مليون جرعة أخرى، وأن الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا ما يزيد على 100 مليون جرعة لقاح للقارة هذا العام.

واعتبر أن عدم حصول كل الدول على اللقاحات يعني أن الوباء سيواصل الانتشار والتحور وتطوير سلالات جديدة، ربما قد تعود للظهور في دول قامت بتلقيح سكانها بالفعل.

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا: "لذلك فإن هذه الاستراتيجية ليست واجبا أخلاقيا فحسب، لكن ضرورة صحية أيضا".