قالن يناقش مع شيرمان ترتيبات لقاء أردوغان وبايدن

ناقش متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ترتيبات لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره جو بايدن، على هامش قمة "الناتو" في بروكسل، منتصف يونيو/حزيران المقبل، خلال لقاء في مكتب "دولمة بهتشة" في إسطنبول.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وقضايا اللقاء المنتظر على هامش القمة بين أردوغان وبايدن، حسب وكالة أناضول.

واتفق قالن وشيرمان على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية مثل سوريا، وأفغانستان، وليبيا، وإقليم قره باغ الأذربيجاني، وأوكرانيا، في سبيل ضمان الأمن والاستقرار.

كما رحب الجانبان باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.