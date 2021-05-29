النفط الإيرانية تنفي لـ"سبوتنيك" صحة التقارير حول استيراد واشنطن نفط من طهران في مارس

ذكرت وزارة النفط الإيرانية، أنه لا يمكن تأكيد التقارير التي انتشرت مؤخرا، حول استيراد الولايات المتحدة الأمريكية، مليون برميل نفط من طهران، في آذار/ مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، كسروي نوري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "لا نؤكد التقارير عن استيراد أمريكا في آذار/ مارس الماضي نفط من إيران بمقدار مليون برميل، وليس لدينا معلومات دقيقة عن مثل هذه الادعاءات".

وأضاف أن "الادعاءات بأن الولايات المتحدة استوردت نفط من إيران لا تتوافق مع المنطق والعقل وليس من المنطق أن تستورد أمريكا النفط من دولة تفرض عليها العقوبات".

وأوضح متحدث وزارة النفط الإيرانية "ليس لدينا معلومات إذا كانت أميركا قد استوردت النفط الإيراني عبر دولة ثالثة".

يتبع...