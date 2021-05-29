رابطة الدول المستقلة: الغرب يمارس ضغوطا غير مقبولة على بيلاروسيا

قال رئيس اللجنة التنفيذية - السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، إن هناك ضغطًا غير معقول من الغرب على بيلاروسيا والاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن كلمات ليبيديف يوم السبت: "إن بلدان رابطة الدول المستقلة جيران، وبالطبع ستساعد بعضها البعض. وقد ظهر هذا بشكل خاص في الأيام الأخيرة، عندما نشهد ضغوطًا غير معقولة من الدول الغربية على حد سواء في بيلاروسيا وفي دول أخرى، روسيا. يسعدني القول أن رؤساء الحكومات وممثلي بلدان رابطة الدول المستقلة هذه الأيام في مينسك أعربوا بالإجماع عن دعمهم لشعب بيلاروسيا في هذا الوقت العصيب".

وأشار ليبيديف، إلى أن بلدان رابطة الدول المستقلة قد دعمت وستواصل دعم بعضها البعض على الدوام. وقال: "وحدة شعوبنا هي قوتنا. وبالتالي يجب تعزيز هذه الوحدة والحفاظ عليها. أريد أن أقول مرة أخرى: شكرًا، أيها الأصدقاء البيلاروسيون الأعزاء".

هذا واتهم الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد الماضي، السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت" طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق من الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أنه بعد تفقد الطائرة عقب هبوطها أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها روسيا البيضاء على أنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "رايان آير" أثناء توقفها في مطار مينسك.