الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسا جديدا للدولة الأربعاء المقبل

أعلن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أنه سيقوم بانتخاب الرئيس الجديد لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، والذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة، يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لما نقله موقع "أي نيوز 24" الإسرائيلية، فإنه "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب (العمل) رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ، والحائزة على جائزة إسرائيل وهي أم ثكلى، ورائدة في مجال التربية والتعليم، مريام بيرتس".

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر تموز/ يوليو المقبل، في عملية اقتراع سرية.

ويتم انتخاب الرئيس الإسرائيلي كل سبع سنوات عبر آلية الاقتراع غير المباشر من بين 120 عضوا في الكنيست، ويعتبر شخصية رمزية في الدولة، وتتمثل سلطته في توجيه المرشحين لتشكيل الحكومة ومنح العفو.