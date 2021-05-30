مصرع شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأمريكية، صباح اليوم الأحد، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر في تحطم طائرة مدنية صغيرة بالولاية.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب قناة "إي بي سي-13" التلفزيونية الأمريكية، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر نتيجة تحطم طائرة صغيرة من طراز "ويلجا" في مدينة بيرلاند بولاية تكساس الأمريكية.

BREAKING: Plane crash at the Pearland Regional Airport. I’m working to get more information. @KPRC2 pic.twitter.com/iknlUoAyGG — Re'Chelle Turner (@KPRC2ReChelle) May 29, 2021

وبحسب القناة، فإن أسباب الحادث غير معروفة، لافتة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل سيحققان في الحادث.