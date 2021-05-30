حزب "أمل جديد" يرفض عرض نتنياهو بتناوب ثلاثي على رئاسة الحكومة

رفض جدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد"، صباح اليوم الأحد، عرضا من حزب الليكود، يتضمن اقتراحا بتناوب ثلاثي على رئاسة الوزراء.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الليكود اقترح تناوب زعيمه بنيامين نتنياهو، وساعر، ونفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، على رئاسة الوزراء.

وقدم ياكوف أتراكتزي مفاوض الليكود، العرض خلال محادثة مع ساعر، الليلة الماضية.

ووفقا للعرض، فإن ساعر سوف يتولى منصب رئيس وزراء في أول 15 شهرا، ثم نتنياهو لمدة عامين، ثم يتولى بينيت ما تبقى من الولاية.

ورد ساعر بتكرار معارضة حزبه لبقاء نتنياهو في السلطة، حيث كتب في تغريدة على تويتر: "يبقى موقفنا والتزامنا هو استبدال حكم نتنياهو... سنواصل العمل وفقا لذلك".

ومن المقرر أن يلتقي فريقا التفاوض لحزبي "أمل جديد" و"يش عتيد"، اليوم، في محاولة لحسم اتفاق لتشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو، وهو ما يفضله ساعر.

وفي الخامس من الشهر الجاري، حصل يائير لابيد زعيم حزب "يوجد مستقبل" على تفويض لمدة 28 يوما من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل ائتلاف حكومي بعد فشل نتنياهو في القيام بذلك.

وخاضت إسرائيل أربع جولات انتخابية في غضون عامين، كان آخرها في مارس/آذار الماضي، لم تسفر أي منها عن نتائج حاسمة.