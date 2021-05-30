اتهام "غوغل" بمراقبة مواقع المستخدمين سرا

اتهمت وسائل إعلام أمريكية شركة "غوغل" بجمع بيانات مواقع المستخدمين حتى بعد إيقاف خدمة كشف مكان المستخدم.

ووفقا لموقع "ذا إنسايدر"، قامت الشركة بالضغط على مصنعي الهواتف الذكية لإبقاء إعدادات الخصوصية مخفية عن المستخدمين قدر الإمكان.

وبحسب الموقع، تم رفع الدعوى ضد "غوغل" من قبل المدعي العام في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش، في أيار / مايو 2020، بسبب تعقب الشركة مواقع المستخدمين بشكل غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، أشار برنوفيتش إلى أن غوغل جعلت من الصعب العثور على إعدادات الخصوصية وقامت بممارسة الضغط على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ولا سيما شركة LG، لإخفاء هذه الإعدادات.

ومن جانبها نفى ممثلو شركة "غوغل" في تصريح لموقع "ذا فيرج" هذه الاتهامات، مشيرين إلى أن المنافسين يحاولون تشويه سمعة الشركة.