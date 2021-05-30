هيئة البث: إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في غلاف غزة

أصيب جنديا إسرائيليا، اليوم الأحد، خلال عملية طعن في منطقة سديه أبراهام شمال شرق كرم أبو سالم بغلاف غزة، في وقت تم اعتقال المنفذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، أن "جنودا أطلقوا النار على فلسطيني تسلل بسكين إلى مجمع أشكول، وأنه أصيب في الأطراف السفلية"، مضيفة أن "المشتبه به ورجل الأمن الذي قام بتحييده نقلا إلى الرعاية الطبية وهما في حالة مستقرة".

ניסיון הפיגוע באשכול: ככל הנראה אזרח נפצע קל מדקירה. המחבל, שהיה חמוש בסכינים, נוטרל@Itsik_zuarets צילום: נאור אואקרט pic.twitter.com/XeiGoistEp — כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2021

​من حهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل تم رصد فلسطيني بالقرب من بلدة سديه أبراهام في منطقة غلاف غزة، وإثر ذلك هرع رجل أمن إلى المكان وأطلق النار على الفلسطيني الذي كان مسلحا بسكين. قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة ويتم فحص ظروف الحادث".

#عاجل قبل قليل تم رصد مشتبه فيه بالقرب من بلدة سديه أفراهام في منطقة غلاف غزة حيث قام رجل أمن هرع الى المكان بتحييد المشتبه به الذي كان مسلحًا بسكين. قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة ويتم فحص ظروف الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 30, 2021

​يأتي هذا الحادث، عقب تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل دام 11 يوما، قبل أن يوافق الطرفان على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه فجر الجمعة قبل الماضية.

وانطلقت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، وإلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.