بايدن يدرس تعيين سيدتين من عائلة كينيدي لمنصبين دبلوماسيين في الخارج

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينظر في إمكانية تعيين سيدتين من عائلة كينيدي لمنصبين دبلوماسيين في دول غربية.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب المصادر، يدرس بايدن إمكانية تعيين كارولين كينيدي، ابنة الرئيس الأمريكي الـ35، جون كينيدي، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا، والتي سبق أن تولت منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان خلال عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وتعيين وفيكي كينيدي، أرملة السيناتور الأمريكي الراحل، تيد كينيدي، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، لمنصب رئيس بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة في إحدى دول غرب أوروبا.

ويعتبر تيد كينيدي صديقا لبايدن حيث عملا في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدار 36 عاما.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على المعلومات ذات الصلة. وأكدت المصادر في الوقت ذاته أن القرار ليس نهائيا حتى يصدر البيت الأبيض بيانا رسميا بشأن هذه القضية.