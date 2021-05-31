كوريا الشمالية تعلن من هو عدوها الحقيقي

أعلن معلق سياسي كوري شمالي من هو العدو الحقيقي لبلاده.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن وكالة أنباء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نشرت مقالا كتبه المعلق السياسي كيم مون جول قالت فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية هي عدو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وجاء في المقال "إن هدفنا هو الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة وراء المحيط وليس قوات كوريا الجنوبية". أما كوريا الجنوبية فتستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق هدفها وهو تحقيق الهيمنة. وعندما تستخدم الولايات المتحدة كوريا الجنوبية لتحقيق هدفها فهي تشبه "الإنسان الأحمق الذي يفقأ عينيه بأصابعه".

وأشار كاتب المقال إلى أن الولايات المتحدة والسلطات الكورية الجنوبية أبديتا أطماعهما العدوانية بكل وضوح ولذلك لا يحق لهما أن تتشدقا عن تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو انتهاك قرارات الأمم المتحدة.