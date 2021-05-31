بيونغيانغ تدين إنهاء اتفاقية تحد من مدى صواريخ كوريا الجنوبية

هاجمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إنهاء اتفاقية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت تحد من تطوير الأخيرة للصواريخ الباليستية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد وصفت وسائل الإعلام الأمر بأنه دليل على انتهاج الولايات المتحدة سياسة "الكيل بمكيالين بشكل مخز ".

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إنه تم إلغاء الإرشادات المشتركة الخاصة بالصواريخ والتي كانت تسمح لسيئول بتطوير واستخدام صواريخ باليستية يصل مداها الأقصى حتى 800 كيلومتر فقط.

جاء هذا بعد أول قمة له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، جاءت في مقدمة وسائل الإعلام التي انتقدت هذه الخطوة.

ونشرت الوكالة مقالا كتبه كيم ميونج تشول، الذي وصفته بأنه "ناقد للشؤون الدولية"، يتهم فيه واشنطن بالكيل بمكيالين في سعيها إلى منع بيونغ يانغ من تطوير صواريخ باليستية.

وقال كيم إن الولايات المتحدة "منهمكة في المواجهة رغم تشدقها بالحوار".

وأضاف: "خطوة الإنهاء تذكير صارخ بسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والكيل بمكيالين بشكل مخز".