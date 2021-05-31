إيران تعلن التوصل إلى "تفاهمات أولية" مع السعودية بشأن الحج

أكدت وازرة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه "تم التوصل إلى تفاهمات أولية إيجابية مع السعودية بشأن أداء مناسك الحج هذا العام".

وخلال مؤتمر صحفي، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على سؤال حول المحادثات بين إيران والسعودية، مشيرا إلى أن هذه المحادثات لا تزال جارية، وقال: "تتواصل هذه المحادثات في أجواء مناسبة، ونأمل أن تصل إلى تفاهم مشترك بين إيران والسعودية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "كانت هناك مشاورات مكثفة حول الحج حتى نتمكن من حل هذه المسألة هذا العام، وقد تم التوصل إلى تفاهمات أولية كانت إيجابية".

وأصدرت المملكة العربية السعودية، في التاسع من مايو/ أيار الجاري، بيانا هاما، بشأن إقامة مناسك الحج لهذا العام، مؤكدة عزمها إقامة مناسك الحج لهذا العام وفق ضوابط صحية وأمنية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، في بيان لها "عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة"، مؤكدة "أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة".