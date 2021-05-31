تسجيل
22:16 GMT31 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

    بعد إعلان بينت انضمامه لتحالف لابيد.. ما الأوراق التي يملكها نتنياهو لإفشالهما؟

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_4679428ac6a7faf377d2a554ffbba1ba.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105311049125452-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%9F/

    في ظل اقتراب المهلة المحددة له لتشكيل حكومة بديلة، توصل بينيت إلى اتفاق مبدئي على الانضمام إلى ائتلاف "معسكر التغيير" الذي يبنيه رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، المكلف بتشكيل الحكومة، مع تناوبهما في منصب رئيس الوزراء.

    الائتلاف الجديد، بحسب المراقبين قد يؤدي إلى تغيير الحكومة والإطاحة بنتنياهو، وبمستقبله السياسي، وسط محاولات الأخير لإقناع بعض القوى السياسية على رأسها جدعون ساعار في الانضمام لائتلاف حكومة بقيادته.

    وأعلن رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الأحد، أنه سيشكل حكومة إسرائيلية جديدة مع زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، فيما تعد تلك الحكومة بديلة للحكومة الانتقالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

    حكومة بديلة

    وقال بينت، في مؤتمر صحفي "سأعمل على تشكيل حكومة جديدة مع حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد"، مضيفا "الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقوم على مبدأ الشراكة والتعاون".

    وتابع بينيت "كل الأحزاب مدعوة للمشاركة في حكومة التغيير"، مشيرا إلى أن "الحكومة التي ننوي تشكيلها لا تخشى القيام بعملية عسكرية إذا اقتضى الأمر".

    وأشار بينيت إلى أن "نتنياهو لا يريد تشكيل حكومة ويسعى إلى استقطاب اليمين، كما يريد أن يجر معه المعسكر اليميني والدولة إلى معقله الخاص".

    بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن تحالف زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، لتشكيل حكومة وحدة، سيضعف إسرائيل.

    وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "نفتالي بينيت رفض عرضي له لتشكيل حكومة يمينية مشتركة نتناوب على رئاستها أنا وهو وجدعون ساعر"، مضيفا أن "بينيت تراجع عن كل تعهداته وبدأ بالهرولة نحو حكومة يسار كي يكون رئيس حكومة لاحقا".

    ورأى أن "بينيت يضلل الجميع بحديثه عن الخلافات والانقسام والكراهية وتراجع عن كل وعوده"، مشددا على أن "بينيت لا يريد انتخابات خامسة لعلمه أنه لن يجتاز نسبة الحسم".

    إطاحة نتنياهو

    من جانبه اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن نتنياهو لا يملك أي إمكانية لتعطيل تشكيل لابيد للحكومة المقبلة سوى الاستقالة من حزب الليكود، أو إعطاء شخص آخر قيادة الحزب لتشكيل حكومة يمينية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، نتنياهو كشخص لم يبق لديه أي فرص ليصبح رئيسيًا للحكومة المقبلة في هذه المرحلة، خاصة في ظل التفاهمات بين كل مركبات حكومة التغيير.

    ويرى كنعان أن هناك بعض الخلافات البسيطة التي سيتم التغلب عليها في الأيام المقبلة، حيث هناك شبه إجماع بين كافة القوى السياسية باستثناء الحريدين والليكود لتغيير نتنياهو الذي انفرد بالحكم بشكل ديكتاتوري.

    وأكد أن الحريدين هم المستفيد الأول من بقاء نتنياهو على رأس الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية، لذلك يخشون من تشكيل حكومة بديلة، من المركز واليسار، لا سيما وأن وزير المالية سيكون ليبرمان، المعروف بحربه وعدائه الشديد معهم.

    وأشار إلى أن الفترة الصغيرة المتبقية سيتم خلالها الاتفاق على كافة التفاهمات، والتغلب على الخلافات البسيطة الموجودة، والتي لا تعد مهددة للحكومة الجديدة.

    الخروج الآمن

    بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن هناك يومين فقط على انتهاء المهلة التي أعطاها رئيس دولة الاحتلال ريفلين لرئيس حزب يش عتيد يائير لابيد.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فرغم الأخبار التي تتداول عن قرب نجاح كتلة لا نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة والتي ستضم أحزاب يش عتيد ويمينا وتكفاه حدشاه و أزرق أبيض والعمل وإسرائيل بيتنا وميرتس ودعم من قبل القائمة العربية المشتركة إلا أن هناك توقعات بفشل تشكيل هذه الحكومة.

    ويرى الرقب أن هذه الأحزاب يربطها فقط فكرة إسقاط نتنياهو حيث التباعد الفكري والمصلحي كبير بينها، وحتى لو تم تشكيل هذه الحكومة فإنها ستنهار بعد عدة أشهر إذا تم اختبارها في أي موقف سياسي أو التصويت على تعديل قانون القومية اليهودية لدولة الاحتلال، وقد يكون الهدف من هذه الحكومة هو إسقاط نتنياهو وبعدها تتحلل ويذهبون لانتخابات خامسة.

    وأكد أن نتنياهو من جانبه لم يسلم بهذا الأمر حيث يحاول إغراء جدعون ساعار رئيس حزب تكفاه حدشاه ( أمل جديد ) للانضمام لحكومة بقيادته مقابل التناوب على رئاسة الوزراء بعد أن فشل في شق حزب يمينا وإقناع بينت أو إيليت شاكيد بالانضمام لحكومة بالتناوب معه.

    وأشار إلى أنه في حال شعر أن الأمور تفلت من يده قد يقوم بالاتفاق على صفقة الخروج الآمن والتي تشمل إسقاط الملفات القضائية ضده مقابل التنازل عن رئاسة حزب الليكود وبالتالي التنازل عن رئاسة وزراء حكومة الاحتلال، والأيام القادمة بالتأكيد حاسمة في مصير نتنياهو وكنيست الاحتلال.

    يشار إلى أنه خلال المشاورات التي أجراها ريفلين مع الأحزاب بعد الانتخابات، في 5 أبريل/ نيسان الماضي، أوصى 45 عضو كنيست - من أحزاب "يوجد مستقبل"، "أزرق أبيض"، العمل، ميرتس و"يسرائيل بيتينو" – بتكليف لبيد بتشكيل حكومة. وأوصى حينها بتكليف بينيت بتشكيل حكومة 7 أعضاء كنيست.

    انظر أيضا:

    زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين
    لابيد يدعو إلى التحقيق مع نتنياهو بسبب فشله في منع الاتفاق النووي الإيراني
    إعلام: تفاؤل في حزب "يائير لابيد" بتشكيل حكومة إسرائيلية قريبا
    "فكروا ماذا سيحدث في غزة وإيران"... نتنياهو يعلق على تحالف لابيد وبينيت لتشكيل الحكومة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنواننايت لافرز (عشاق الليل، في الخليج العربي)، للمصور محمد حياتي، الحاصلة على جائزة مسابقة تصوير مجرة درب التبانة لعام 2021
    "عشاق الليل" و"غرفة الضوء"... الفائزون بجائزة مصور درب التبانة لعام 2021
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك