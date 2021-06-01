محاولة اغتيال وزير أوغندي عمل قائدا للجيش ومقتل ابنته

أعلن الجيش الأوغندي، وعدة تقارير محلية، تعرض وزير النقل والأشغال في البلاد إلى محاولة اغتيال، صباح اليوم الثلاثاء.

وتعرضت سيارة وزير النقل الأوغندي، وقائد الجيش السابق، الجنرال كاتومبا وامالا، إلى وابل من الرصاص أطلق على سيارته صباح اليوم، حسب وكالة "رويترز".

وتسبب وابل الرصاص الذي تعرضت له سيارة كتومبا في مقتل ابنته وسائق السيارة.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، البريجادير فلافيا، إن الوزير أصيب بجروح لم يتم الكشف عن مدى خطورتها.