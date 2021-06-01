الرئيس البيلاروسي: في حال تهديد "الناتو" ستصل القوات الروسية خلال 24 ساعة

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في تعليقه على المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي الروسية، إن القوات الروسية يمكن أن تصل بسرعة إلى بيلاروسيا إذا ازداد نشاط الناتو.

وبحسب موقع "بيلاروسيا اليوم"، أكد لوكاشينكو، أنه لم تكن هناك مناقشات (بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي) بشأن نقل قوات مسلحة روسية بشكل دائم، وإنشاء قواعد عسكرية "لم تتم مناقشة هذه المواضيع ونحن لا نحتاجها. لأنه وفقًا لمفهوم الأمن العسكري لدينا (بيلاروسيا)، لا داعي لذلك حتى الآن".

وقال الرئيس البيلاروسي: "سيكون هناك بعض الحذر، وإذا رأينا نشاطا لدى الناتو، يصل إلى حد النزاع العسكري، في غضون 24 ساعة (تم تحديد قواعدنا ومطاراتنا وما إلى ذلك) سيتم نقل الوحدات والقوات الروسية إلى بيلاروسيا".

وشدد الرئيس البيلاروسي في حديثه على أن "هذا لن يتم إلا في حالة تفاقم الوضع العسكري".

وأكد لوكاشينكو أنه لا يحق لدول الغرب وغيرها من الدول اتهام بلاده بإنشاء قواعد عسكرية روسية أو صينية أو غيرها، وقال: "لماذا تلومونا؟ أنتم تقومون بإنشاء قواعد في بولندا".

واعتبر لوكاشينكو أن دول الناتو لا يرون تصرفاتهم فيما يتعلق بالتصعيد العسكري على الحدود لكنهم بدؤوا بكيل الاتهامات إلى الجانب البيلاروسي، وقال: "انظروا إلى أنفسكم (الناتو)".

الجدير بالذكر أن الرئيس لوكاشينكو وصل إلى سوتشي، نهاية الشهر الماضي، وأجرى لقاءً مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية.

كما تطرق اللقاء أيضا، إلى موقف الدول من حادثة طائرة "ريان آير" التي هبطت في مينسك، يوم 23 مايو/ أيار الماضي، بعد الرسالة الخاصة بوجود قنبلة على متنها والتي تبين أنها "خاطئة"، وتم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذان كانا على متنها.