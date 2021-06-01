إيران... لجنة تنفيذ أمر الخميني تسلم "الصحة" 48 مليون جرعة من لقاح كورونا المحلي

تعمل لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني في إيران، على تسليم وزارة الصحة في البلاد عددا كبيرا من لقاحات كورونا المصنعة محليا.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن رئيس اللجنة قال إنه سيجري تسليم وزارة الصحة 48 مليون جرعة من لقاح كورونا الإيراني "كو إيران بركت".

وتسلم اللجنة لقاحات "كورونا" إلى وزارة الصحة في نهاية سبتمبر/ أيلول.

وخلال الشهر المقبل يتم تسليم الوزارة 8 ملايين جرعة من لقاح "كورونا".

ويصل عدد اللقاحات فى أغسطس/ آب إلى 12 مليون جرعة، ثم إلى ما بين 20 و25 مليون جرعة فى سبتمبر.

بدأت في إيران قبل نهاية أبريل/ نيسان الماضي حملة تطعيم باستخدام لقاح "إيراني – كوبي" مصنع محليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولم تعلن إيران عن نسبة فاعلية اللقاح الجديد، الذي أنتجه معهد "باستور" الإيراني للعلوم الطبية.