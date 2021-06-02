الكنيست ينتخب إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الكنيست انتخب إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين.

تل أبيب - سبوتنيك . وفاز إسحاق هرتسوغ بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بعدما حصل على دعم 87 عضوا من الكنيست من أصل 120.

وتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب "العمل" ورئيس الوكالة اليهودية، إسحاق هرتسوغ، والناشطة الاجتماعية والرائدة في مجال التربية والحائزة على جائزة إسرائيل، مريام بيريتس.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في جلسة خاصة عقدها الكنيست.

وأدلى 120 نائبا بصوتهم في عملية اقتراع سرية لانتخاب الرئيس الحادي عشر لإسرائيل والذي سيتولى منصبه رسميا في التاسع من تموز/يوليو المقبل.

ويعتبر منصب الرئيس في إسرائيل سياسيا ضمن النظام البرلماني، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي، يعبر عن وحدة الشعب ويتمتع بصلاحيات منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة.