إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية في إطلاق نار بولاية ديلاوير

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية في إطلاق نار، أمس الأربعاء، في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وأفادت الشرطة الأمريكية بأن "شخصاً أطلق النار في شارع نورث ماركت في مدينة ويلمنغتون في وقت متأخر من مساء أمس ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة"، حسبما ذكرت شبكة "فوكس 5 أتلانتا".

وتوجه العشرات من عناصر الشرطة الأمريكية إلى مكان الحادث وحاصروا الوحدة السكنية التي اختبأ فيها مطلق النار.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا تزايد حوادث إطلاق النار من قبل أطفال، ففي 7 مايو/أيار المنصرم، أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي النار في مدرستها في ولاية آيداهو (غرب)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وقتل 12 شخصاً وأصيب نحو 50 آخرين بجروح في عمليات إطلاق نار وقعت يومي السبت والأحد 22 و23 مايو 2021، في أنحاء عدّة من الولايات المتحدة، في حوادث تأتي بعد أن وصف الرئيس جو بايدن في شهر أبريل/نيسان 2021 عنف الأسلحة النارية في البلاد بأنّه "وباء".

وسقط ضحايا هذه الحوادث في خمس ولايات هي نيوجيرسي وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية ووسائل إعلام أمريكية، بحسب "مونت كارلو".

وفي 2020، قُتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".