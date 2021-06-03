أردوغان يحقق أحد أحلام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني... صور

يفتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ميناء "فيليوس" شمال غربي البلاد، غدا الجمعة.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن ولاية زونغولداق شمال غربي تركيا، نشهد غدا الجمعة، افتتاح ميناء "فيليوس"، بمشاركة الرئيس أردوغان، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ومسؤولين آخرين.

#أردوغان يفتتح ميناء "فيليوس" على #البحر_الأسود الجمعة

في ولاية زونغولداق، شمال غربي #تركيا

ميناء "فيليوس"، هو أحد المشاريع التي كان يحلم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتحقيقهاhttps://t.co/Pypp1p0g4x pic.twitter.com/rgH80t9uwt — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 3, 2021

وصرح قره إسماعيل أوغلو، بأن الحكومة تواصل بعزم تحقيق أهداف تركيا في تطوير بناها التحتية في مجالات النقل البري والبحري والجوي، مشيرا إلى أن ميناء "فيليوس" سيكون أحد المشاريع التي تفخر بها تركيا.

ولفت الوزير إلى أن ميناء "فيليوس"، هو أحد المشاريع التي كان يحلم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتحقيقها، مؤكدا أنهم نجحوا في تنفيذ مشروع "لطالما كان حلما طوال 150 عاما".

وتنبأ قره إسماعيل أوغلو بأن يصبح ميناء "فيليوس" أحد أبرز المراكز التجارة البحرية في المنطقة، إلى جانب كونه مركزا لوجستيا ضخما.

يذكر أنه تم وضع حجر أساس ميناء "فيليوس" عام 2016، ومن المقرر أن تكون طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى 5 ملايين طن سنويا، على أن تصل في المرحلة الثانية إلى 25 مليونا.

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أن مراسم بدء بناء قناة إسطنبول التي تتجاوز مضيق البوسفور، من المقرر إجراؤها في أواخر يونيو/حزيران.

وقال الرئيس التركي، متحدثا في إسطنبول: "في نهاية يونيو، سنضع الحجر الأول في بناء قناة إسطنبول. بالطبع، هناك من يهتم بهذا المشروع الضخم. لكن هذا لن يوقفنا".

وبحسبه، فإن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمدينة التركية. وأضاف أردوغان: "ستشاهد ستة جسور فوق القناة. سيتم بناء مدينتين على ضفتي الممر المائي الاصطناعي الجديد وستزين القناة صورة إسطنبول".