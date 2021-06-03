اليونان تبدأ تطعيم سكان مخيمات المهاجرين باللقاحات المضادة لكورونا

اصطف طالبو اللجوء في اليونان في طوابير من أجل تطعيمهم باللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19"، اليوم الخميس، مع بدء السلطات تقديم اللقاحات في مخيمات المهاجرين.

وانتقدت جماعات حقوقية الحكومة، التي بدأت تطعيم مواطنيها في يناير/ كانون الثاني، للبطء في ضم طالبي اللجوء المعرضين للخطر بسبب إقامتهم في مخيمات مكتظة تعاني سوء الظروف الصحية ويستحيل فيها الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك نحو 12100 طالب لجوء في خمس جزر يونانية قريبة لتركيا يعيش منهم نحو 9400 في مخيمات رسمية.

وقال أناستاسيوس خاتزيس، المسؤول في المنظمة الوطنية للصحة العامة، إن عمليات التطعيم بدأت، اليوم الخميس، في جزر ليسبوس وتشيوس وساموس بلقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة.

وقال هاتزيس، من جزيرة ليسبوس: "لدينا اللقاحات ولدينا الأطقم الطبية والجو إيجابي. ما زال أمامنا طريق طويل لكنه جيد، نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام".

وقال نيكوس باباكوس، مدير مخيم ليسبوس، إنه سيتم التطعيم هناك لعدم إجهاد الخدمات الصحية في الجزيرة، وفقا لـ "رويترز".

وقال الأمين العام لوزارة الهجرة مانوس لوجوثيتيس لوكالة أثينا للأنباء، إن نحو 15 في المئة من قاطني المخيمات عبّروا حتى الآن عن اهتمامهم بتلقي التطعيم وإن زهاء 30 في المئة أصيبوا بالفعل بمرض كوفيد-19.

وقالت الحكومة، اليوم الخميس، إن ما يزيد على 35 في المئة من سكان اليونان، الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون نسمة، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن.