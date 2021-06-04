بيسكوف يحدد كيفية لقاء بوتين مع بايدن

حدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، كيفية اللقاء المنتظر بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن.

وقال بيسكوف للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لن يكون هناك جدول أعمال ثابت. على أي حال، سيتم تخصيص جزء كبير من الوقت لتلك القضايا التي يرغب رئيسا الدولتين أنفسهما بالتطرق لها".

وأضاف بيسكوف: ننطلق من أن صيغة اللقاء ستكون بمشاركة الوفدين وبمشاركة أقرب المساعدين، وعلى انفراد (وجها لوجه).

وبالنسبة للبيان المشترك بعد القمة، أشار بيسكوف، "لم يتقرر بعد".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأنه بعد اللقاء قد يلتقي بوتين بمجموعة من الصحفيين الروس.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في الـ16 من تموز/يونيو في مدينة جنيف السويسرية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.

هذا ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي لـلمنتدى.