بوتين: تم الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من "التيار الشمالي 2" بنجاح

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه قد تم الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من "التيار الشمالي 2" بنجاح ويستمر العمل على مد الخط الثاني.

أعلن بوتين خلال كلمته المباشرة على هامش منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي، استعداد شركة "غازبروم" لضخ الغاز إلى خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وأضاف الرئيس الروسي: "الاقتصاد الروسي وسوق العمل يقتربان من الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة".

وتابع: "نرى أن تعافي الاقتصاد العالمي يحدث بصورة غير متساوية، مع الوضع في الاعتبار القدرات المختلفة لبلدان العالم. وهذا أمر محفوف بتزايد عدم التوازن، وزيادة الفجوة في مستوى المعيشة داخل البلدان وفيما بينها".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه رغم ازدياد البطالة في روسيا، وانخفاض الدخل، إلا أن الكارثة لم تحدث".

وهنا أكد بوتين على أنه سيتم العمل على نحسين مستوى معيشة المواطن الروسي، وإيجاد فرص عمل جديدة.

ونوه إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك مناطق غير واعدة في روسيا تجد نفسها على هامش التنمية الاقتصادية.

وقال: "لا ينبغي أن يكون لدينا ما يسمى بالمناطق غير الواعدة التي وجدت نفسها على هامش النمو الاقتصادي. فكل كيان من الكيانات المكونة للاتحاد لديه إمكانات استثمارية واقتصادية - نحتاج إلى اكتشافها وتنفيذها بشكل فعال لصالح المواطنين والآخرين كونهم من عائلات روسية".

واقترح الزعيم الروسي، إطلاق آليات جديدة لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هذا العام، وهو ما يسمى بتوفير المظلة للضمانات".

وأشار إلى أن شركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ستصدر ضمانات للقروض في البنوك الشريكة، وقال: "في الواقع، ستتحمل بعض المخاطر وتجعل القروض في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأضاف الرئيس: "وفقًا للتقديرات، سيسمح هذا لرجال الأعمال بجذب موارد إضافية للتنمية بما لا يقل عن 600 مليار روبل حتى عام 2024".

هذا ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي لـلمنتدى.