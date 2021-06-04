مناورات عسكرية إسبانية قبالة سواحل المغرب... فيديو

أجرت البحرية الإسبانية مناورات عسكرية على بعد أمتار قليلة من الشواطئ المغربية قرب إقليم الحسيمة شمالي المملكة.

وأعلنت البحرية في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أن إحدى المهام الرئيسية للسفينة الراسية في محيط صخرة الحسيمة "دعم ساحات السيادة الوطنية في شمال أفريقيا".

El buque auxiliar #MarCaribe realiza un aprovisionamiento vertical con 🚁 Chinook del @EjercitoTierra.



El buque, fondeado en las inmediaciones del peñón de #Alhucemas, realiza una de sus misiones principales de apoyo a las plazas de Soberanía Nacional en el norte de #África. pic.twitter.com/i6chjbVNjU — Armada Española (@Armada_esp) May 31, 2021

ونشرت البحرية الإسبانية مقطع فيديو تظهر فيه عملية إمداد رأسية بين السفينة المساعدة "MarCaribe" والحامية الصغيرة المتمركزة في الصخرة، باستخدام مروحية من طراز شينوك.

هذا وامتنعت إسبانيا، في وقت سابق عن المشاركة في مناورات عسكرية تحمل اسم "الأسد الأفريقي 2021"، وبررت وزارة الدفاع الإسبانية القرار بعدم وجود ميزانية خاصة لهذه المشاركة، بحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ويحتضن المغرب مناورات "الأسد الأفريقي" كل سنة، وتشارك فيها تسع دول من أوروبا وأفريقيا بعدد جنود يبلغ 7800، علاوة على 67 طائرة مقاتلة ودعم لوجستي وسفن حربية.