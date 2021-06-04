الدفاع الصربية حول حريق مصنع الأسلحة: كان من المقرر تصدير أسلحة بقيمة 50 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الصربي نبویشا ستفانوفيتش أن مصنع "سلوبودا"، حيث وقع حريق وسلسلة من الانفجارات، وقع عقودًا لتوريد أسلحة إلى الخارج بأكثر من 50 مليون يورو في عام 2021.

وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الوطني اليوم الجمعة: "هذه واحدة من أفضل شركاتنا، التي وقعت هذا العام عقود تصدير بقيمة تزيد عن 50 مليون يورو، ونأمل أن يرتفع المبلغ بحلول نهاية العام إلى 70 مليونًا".

وكشف الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش بعد ظهر اليوم، عن الأضرار الناجمة عن الانفجارات في مؤسسة الدفاع، مشيرا أن التقديرات الأولية تتراوح بين مليون ونصف ومليوني يورو.

وهزت سلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم مستودعات الأسلحة التابعة لمصنع "سلوبودا" الذي يقع قرب مدينة شاشاك وسط صربيا.

ولمدة ثلاث ساعات تم وقف حركة المرور بالقرب من المصنع، لكن بحلول الصباح سمحت الشرطة بالمرور عبر جميع الشوارع باستثناء الشارع المؤدي إلى المصنع، حيث كان لا يزال يسمع دوي الانفجارات ويتصاعد الدخان.

وحسب وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المنطقة المنكوبة ولم يصب أحد بأذى.