بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الأرجنتين وصربيا

بدأ إنتاج لقاح فيروس كورونا سبوتنيك V الروسي في الأرجنتين وصربيا، وفقًا لما ذكرته قناة "إم آي آر 24" التلفزيونية.

وبحسب القناة: أقيم حفل إطلاق إنتاج اللقاح عبر الإنترنت في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي خلال اجتماع بين فلاديمير بوتين وممثلي شركات التصنيع الأجنبية لـ"سبوتنيك V". مشيرة إلى "مشاهدة الرؤساء لإطلاق عملية الإنتاج".

وتخطط الأرجنتين لإنتاج 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام، مع زيادة خمسة أضعاف بعد ذلك.

وستكون صربيا الأولى في أوروبا التي تبدأ إنتاج لقاح روسي، حيث أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن المرحلة الأولى من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "المستجد"، في معهد تورلاك للفيروسات واللقاحات والأمصال في صربيا، بدأ مساء الجمعة، بمشاركة افتراضية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشكر الرئيس ألكسندر فوتشيتش، نظيره فلاديمير بوتين على هذه الفرصة.

كما قارن فوتشيتش "سبوتنيك V" بعلامة تجارية روسية أخرى وهي بندقية "كلاشينكوف" الهجومية، مما يعني موثوقية كليهما.

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 63 دولة، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.