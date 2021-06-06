زلزال بقوة 5.2 يضرب غربي إيران

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مدينة صالح آباد بمحافظة مهران بإقليم إيلام جنوب إيران اليوم الأحد.

ووفقًا لبيان مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، والذي نقلت تفاصيله وكالة "إرنا"، وقع الزلزال في الساعة 09:24 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.

وكان مركز الزلزال عند خط طول 45.98 درجة وخط عرض 33.439 درجة.

وقال حاكم مهران، أسد قاسمي: إن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، اقتصرت فقط على تشققات الجدران في بعض المنازل، والتي يتم تقييم حجم هذه الاضرار حاليا بواسطة فرق التقييم المنتشرة في موقع الحدث.

وأضاف: لا ضحايا جراء زلزال اليوم.

يذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل شبه اليومية.