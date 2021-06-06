روسيا وإيران توقعان اتفاقا يتعلق بالتأشيرة السياحية

أعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، أن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر منيسان، يصل إلى موسكو، اليوم الأحد، لتوقيع اتفاق بشأن رفع متطلبات التأشيرة الفردية للمجموعات السياحية.

وكتب السفير جلالي على صفحته على "فيسبوك"، الأحد، أن "وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية علي أصغر منسان يصل اليوم إلى موسكو للتوقيع على اتفاقية بشأن رفع متطلبات التأشيرة عن المجموعات السياحية".

وبحسب الدبلوماسي، "سيتمكن السائحون من كلا البلدين بموجب الاتفاق من السفر إلى إيران وروسيا من خلال شركات معتمدة، وستحصل المجموعة بأكملها على تأشيرة واحدة".

وشدد جلالي في ختام منشوره، على أن السياحة أساس تنمية العلاقات الإيرانية الروسية.