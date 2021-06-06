برلماني إيراني: طهران مستعدة للتخلي عن تسليم فائض اليورانيوم في هذه الحالة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الأحد، رفض تسليم فائض اليورانيوم المخصب الزائد على 300 كغ.

وفي مقابلة مع قناة "المسيرة" قال ذو النور: "إن الأوربيين طرحوا من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تسليم طهران لفائض اليورانيوم المخصب الزائد على 300 كغ إلى روسيا أو دول أخرى عضوة في الاتفاق"، مضيفا أن "مجلس الشورى يرفض هذا الطرح، فاليورانيوم المخصب يجب أنْ يبقى داخل إيران وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمر ينطبق على أجهزة الطرد المركزي المتطورة".

وأكد أن طهران مستعدة للتخلي عن فائض اليورانيوم وأجهزة الطرد المتطورة، لكن في المقابل على أمريكا أن تدفع ضرر العقوبات والذي يصل بحسب قولهم إلى ترليون دولار.

وتابع قائلًا "أمريكا خبيثة وغير صادقة واليوم لا يمكنها تفعيل آلية الزناد لأنها خارج الاتفاق لكن إذا عادت يمكنها تفعيلها، ولهذا يجب أن يكون لدينا ضمانات وأوراق قوة كالاحتفاظ باليورانيوم المخصب الذي يبلغ حاليا حوالي 5 أطنان والاحتفاظ بأجهزة الطرد المتطورة".

وأشار ذو النور إلى أن "مهلة تمديد التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر ليست مخالفة للقانون لأنّ الصور وملفات المراقبة ستبقى بحوزتنا ما لم تحقق مباحثات فيينا النتيجة المرجوة".

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وفرض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه عام 2018 من الاتفاق الموقع في 2015 بين مجموعة 5+1 و إيران، لترد الأخيرة بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.