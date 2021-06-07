وفاة أحد مؤسسي "حزب الله" اللبناني في إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن وفاة وزير الداخلية الايراني الأسبق وأحد مؤسسي "حزب الله" اللبناني، علي أكبر محتشمي، في العاصمة طهران،صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع وكالة "العالم" الإيرانية بيان مكتب محتشمي وجاء فيه "قضى عمره في سبيل رفع راية الاسلام والثورة وتحرير القدس الشريف والدفاع عن المظلومين وكان من مؤسسي حزب الله لبنان ولم يأل جهدا في تقديم جسمه وروحه في هذا السبيل بحيث كان على اعتاب الاستشهاد في التفجير الذي نفذه عملاء الكيان الصهيوني الغاصب للقدس عام 1983 وكان على الدوام موضع غضب المستكبرين السفاحين وحب المظلومين والمؤمنين".

وأشار البيان إلى أن "الفقيد قضى الأعوام العشرة الأخيرة من عمره في النجف الاشرف في العراق".

كما أكدت الخبر ابنة الفقيد، زهرة سادات محتشمي بور.

وكان محتشمي بور وزيرا للداخلية خلال الفترة من 1985 إلى 1989 وممثلا لطهران في مجلس الشورى الاسلامي خلال الدورتين الثالثة والسادسة ومستشارا لرئيس الجمهورية في الشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 1997 الى 1999 .

كما كان الفقيد عضوا في اللجنة المركزية لرابطة علماء الدين المناضلين والأمين العام السابق للمؤتمر الدولي لدعم القدس وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.