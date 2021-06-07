حركة "الشباب" تعلن استعادة منطقة استراتيجية جديدة تكبح جماح قاعدة أمريكية

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتشددة، يوم الأحد، استعادة قرية رابعة في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وكانت حركة "الشباب" قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها استعادت ثلاث قرى في شبيلي الوسطى بينها قردهير وواريس وواراراهلي، دون مقاومة.

وأصبحت قرية وارمكسان القرية الرابعة التي تعلن الحركة استعادتها خلال الأيام الاخيرة وهي تعتبر منطقة استراتيجية لأنها تربط منطقتي أفجوي ووانلاوين. وتقع منطقة أفجوي على بعد 30 كيلومترًا فقط من العاصمة مقديشو، بينما تقع منطقة وانلاوين على بعد 20 كيلومترًا من القاعدة الجوية الأمريكية. وقد توقفت حركة السيارات بين أفجوي ووانلاوين في الوقت الحالي، بحسب موقع "هالغان ميديا".

هذا وأعلن الجيش الوطني الصومالي الأسبوع الماضي انتصاره على حركة الشباب ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 مسلح، بحسب ما نقلته "الصومال اليوم".