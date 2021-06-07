وكالة أمريكية تكشف عن دعوة عالمية لتمويل التلقيح ضد كورونا لإنقاذ البشرية

ذكرت وكالة إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن شخصيات ورؤساء دول طالبوا الدول السبع الغنية بدفع تكاليف اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، وذلك بهدف القضاء على الفيروس الذي يهدد البشرية جمعاء.

وكشفت وكالة "سي إن إن" الأمريكية عن بعض تفاصيل الدعوات المرسلة من قبل شخصيات دولية إلى مجموعة الدول السبع، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون وتوني بلير والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون و 15 من قادة الدول الأفريقية.

وبحسب الوكالة، فإن البيان الصادر عن هذه المجموعة أتى قبل أيام من افتتاح المجموعة اجتماعاتها في المملكة البريطانية في أول لقاء لها منذ بداية الوباء.

وجاء في فحوى الرسالة "أعلن قادة العالم السابقون بأسف أنه في عام 2020 لم يكن من الممكن تحقيق تعاون عالمي، لكن عام 2021 يمكن أن يفتح حقبة جديدة.

وأضافت الرسالة أن "دعم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين لإتاحة اللقاحات بسهولة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليس مؤسسة خيرية، بل مصلحة إستراتيجية لكل دولة".

وبحسب الموقعين على الرسالة، ينبغي للمشاركين في المفاوضات القادمة ضمان دفع سنوي يقارب 30 مليار دولار على مدى عامين من أجل دحر الوباء على المستوى العالمي.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس السابق للمملكة المتحدة، غوردون براون، إن المساعدات المقدمة إلى الدول الفقيرة ستصبح "دفاعا عن النفس لوقف انتشار المرض وتحوره وتهديدا جديدا لجميع سكان الأرض. وبحسب حساباته، فإن المدفوعات بالنسبة للبريطانيين ستكلف 30 بنس في الأسبوع وهذا ثمن ضئيل لأفضل بوليصة تأمين في العالم.

وتزامنت المناشدة مع استطلاع لمنظمة "انقذوا الطفولة الخيرية" أشار إلى وجود دعم عام قوي في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا لتوفير 66 مليار دولار، مطلوبة للتحصين من الوباء على مستوى العالم.