انجاز وحدث تاريخي جديد لشركة "بوينغ"

أعلنت الشركة الأمريكية المتخصصة بصناعة الطائرات "بوينغ" عن إنجاز جديد وهو قيام إحدى الطائرات المسيرة بتزويد طائرة أخرى بالوقود في الجو.

وذكرت الشركة الأمريكية "بوينغ" على موقعها أن طائرة من طراز "MQ-25 Stingray " قامت بتزويد طائرة أخرى بالوقود خلال وجودها في الأجواء.

وقال بيان الشركة: "خلال رحلة اختبار، نجحت MQ-25 في مد الخرطوم بنجاح وضخت الوقود بأمان في طائرة F / A-18 Super Hornet تابعة للبحرية الأمريكية، هذا الأمر يدل على قدرة MQ-25 Stingray على أداء مهمتها الأساسية بتزويد الطائرات بالوقود الجوي".

وختم البيان بأنه "حدث تاريخي للشركة والطيران المدني في الولايات المتحدة والعالم".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "بوينغ" عن الاتفاق مع البنتاغون على إنتاج وتسليم أول أربع طائرات ناقلة بدون طيار لتلبية احتياجات البحرية الأمريكية وبلغت قيمة العقد 805 مليون دولار.