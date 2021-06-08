بعد مكالمة بين بايدن وزيلينسكي... "سي إن إن" تعلن عن اتصال بين مستشار ترامب ومساعد الرئيس الأوكراني

تفيد معلومات نشرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب طالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالكشف عن التحقيق في قضية فساد تورط فيها الرئيس الأمريكي الحالي بايدن.

وبحسب "سي إن إن"، فإن تسجيلا صوتيا للمحامي جولياني، وهو مستشار الرئيس ترامب في عام 2019، يكشف أن جولياني شدد خلال اتصال هاتفي مع مساعد الرئيس الأوكراني، يرماك، على ضرورة أن تحقق الحكومة الأوكرانية في قضايا فساد غير مؤكدة تورط فيها بايدن منها تدخل أوكرانيا المفترض في الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

ووفقا لما أعلنته "سي إن إن"، فإن جولياني قال إن المطلوب من زيلينسكي أن يقول إنه ينوي تعيين شخص نزيه نائبا عاما ليحقق ويبحث عن براهين على التدخل في انتخابات عام 2016.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن جولياني تمنى أن يذكر زيلينسكي خلال اتصال هاتفي مرتقب مع ترامب أن هناك تحقيقا بهذا الشأن. وعبر يرماك عن اعتقاده بأن زيلينسكي سيقول ذلك. وبعد بضعة أيام جرت مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.

ونشرت "سي إن إن" معلوماتها أخيرا بعد أن أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي.