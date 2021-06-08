الإعلان عن موعد رفع حظر الطيران من الهند إلى الإمارات

أعلنت شركة الطيران "إنديا إمسبرس" أن الحظر على الطيران من الهند إلى الإمارات سيرفع في 6 يوليو/تموز المقبل.

وجاء في بيان الشركة أن الحظر "لا يتعلق بالركاب الإماراتيين والدبلوماسيين ويمكن للمسافرين الذين حجزوا رحلات طيران في التواريخ المتأثرة إعادة الحجز لتاريخ لاحق".

تم فرض حظر على رحلات الركاب من الهند في 24 أبريل/نيسان بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. ومددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات الحظر في 4 مايو/أيار.