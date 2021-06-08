"يوروبول" تعتقل 800 مجرم حول العالم في أكبر العمليات الأمنية الدولية

أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية، "يوروبول"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال أكثر من 800 مجرم نتيجة لواحدة من أكبر العمليات الأمنية الدولية، وجرى خلالها ضبط ما يقرب من 40 طنا من المخدرات .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الـ يوروبول ، والذي نشر في موقعه على الإنترنت: في الأيام الأخيرة تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات واسعة النطاق من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في 16 دولة، مما أدى إلى أكثر من 700 عملية تفتيش، واعتقال أكثر من 800 مجرم وضبط أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين، و 22 طناً من القنب الهندي والقنب وزيت القنب، وطنين من المخدرات الاصطناعية وستة أطنان من سلائف المخدرات الاصطناعية و 250 سلاحاً و 55 سيارة فاخرة وأكثر من 48 مليون دولار بعملات عالمية مختلفة وعملات مشفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات بمشاركة دول وهيئات مختلفة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والشرطة الوطنية الدنماركية والشرطة السويدية، استمرت لعدة سنوات. وستستمر بعض عمليات إنفاذ القانون ذات الصلة خلال الأسابيع القادمة.

في وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أبلغت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن تنفيذ عملية أمنية من "الأكثر تعقيداً في العالم" لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول.

وشارك في هذه العملية أكثر من 9 آلاف ضابط إنفاذ قانون على مستوى العالم .