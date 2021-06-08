ترودو يصف قتل أسرة مسلمة في كندا بـ"الهجوم الإرهابي"

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بحادث السيارة الذي وقع في مدينة لندن الكندية في جنوب غرب أونتاريو، والذي أودى بحياة أربعة أفراد من عائلة مسلمة، واصفا إياه بأنه "هجوم إرهابي".

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترودو في بيان لمجلس العموم تعليقا على حادث السادس من يونيو/ حزيران في أونتاريو: "كان هذا هجوما إرهابيا بدافع الكراهية، في قلب أحد مجتمعاتنا".

قالت الشرطة الكندية، يوم الاثنين، إن أفراد الأسرة الكندية المسلمة الأربعة الذين قُتلوا دهسًا بشاحنة صغيرة تخطت الرصيف، الأحد، استُهدفوا عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقال بول ويت رئيس مباحث مدينة لندن الكندية للصحفيين: "هناك أدلة على أن هذا كان عملا مخططا معدا له مسبقا ومدفوعا بالكراهية. يُعتقد أن هؤلاء الضحايا استُهدفوا لأنهم مسلمون".

ألقت الشرطة، الأحد، القبض على المشتبه به ويدعى ناثانيال فيلتمان. وورد أنه من سكان المدينة، وتم توجيه أربع تهم له بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بالشروع في القتل.

قالت الشرطة إن الأسرة طلبت تأخير إعلان أسماء الضحايا لكنها ذكرت أعمارهم؛ وهم، امرأة (74 عاما) لفظت أنفاسها الأخيرة في مسرح الهجوم، ورجل (46 عاما) وامرأة (44 عاما) وفتاة (15 عاما) لاقوا حتفهم بعد نقلهم إلى المستشفى.