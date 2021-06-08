تأييد حكم بالسجن مدى الحياة ضد القائد العسكري السابق لصرب البوسنة

أيد قضاة جرائم الحرب في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إدانة بجرائم الإبادة الجماعية وحكما بالسجن مدى الحياة ضد راتكو ملاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة، رافضين جميع الأسس التي استند إليها طعنه على حكم محكمة أدنى درجة.

وقاد ملاديتش قوات صرب البوسنة خلال الحرب البوسنية التي دارت رحاها خلال الفترة بين 1992 و1995، بحسب "رويترز".

وفي عام 2017 أدين ملاديتش بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل إرهاب السكان المدنيين في العاصمة البوسنية، سراييفو خلال حصار استمر 43 شهرا، وقتل ما يزيد على 8 آلاف مسلم من الرجال والصبيان في بلدة سربرنيتشا الواقعة شرقي البلاد في عام 1995.

وكانت المحكمة أدانته بالتهم السابقة وأمرت بحبسه مدى الحياة، لكنه تقدم بطعن على حكمي الإدانة والسجن.

وذكر ملخص حكم الاستئناف أن غرفة الاستئناف:" ترفض استئناف ملاديتش بشكل كلي.. وترفض استئناف الادعاء رفضا تاما.. وتؤكد حكم السجن مدى الحياة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضد ملاديتش".

ويمثل هذا الحكم تتويجا لمحاكمات تواصلت 25 عاما في المحكمة الجنائية الدولية ليغوسلافيا السابقة، والتي أدانت 90 شخصا.

وهذه المحكمة تتبع المحكمة الجنائية الدولية، وتعد أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ويقع مقرها كذلك في لاهاي.