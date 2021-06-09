رئيس الوزراء الأرميني يعرض تسليم ابنه مقابل الجنود الأسرى لدى أذربيجان

كرر رئيس وزراء أرمينيا بالإنابة، نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، عرضه القائم على تسليم ابنه مقابل جميع الجنود الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات باشينيان الذي قال إن "السجناء في باكو يقاتلون من أجل استقلال وسيادة أرمينيا وسوف يغفرون لنا لشهر أو شهرين إضافيين في الأسر، لكنهم لن يغفروا لنا إذا تم التضحية باستقلال البلاد وسيادتها من أجل إطلاق سراحهم".

وقال باشينيان: "أعلنت أمس وأصدرت اليوم تعليمات للسلطات المختصة بأن تنقل رسميا اقتراحنا بأن ابني مستعد للذهاب إلى باكو مقابل تحرير كل العسكريين المعتقلين في سجون أذربيجان".

وجاءت هذه الخطوة بعد اقتراح رئيس الجمهورية السابق، سيرج سركسيان، على باشينيان التخلي عن ابنه وإعادة الأسرى مكانه".

وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. اما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.