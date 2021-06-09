اتفاق بين أوكرانيا وتركيا على استئناف التنسيق العسكري البحري في البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا وتركيا، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مشترك لاستئناف الرحلات البحرية والتعاون العسكري البحري بين البلدين.

وذكر الموقع الالكتروني التابع لدائرة الحدود الأوكرانية أن رئيس الدائرة سيرغي دينيكو التقى قائد خفر السواحل التركي أحمد كندير وتم الاتفاق بعودة الرحلات البحرية والتنسيق العسكري بين البلدين.

وجاء في بيان الدائرة "خلال الاجتماع، ناقش الطرفان التهديدات والتحديات الحالية لسلامة الملاحة في منطقة البحر الأسود، والوضع على الحدود البحرية للبلدان، فضلا عن آفاق أخرى للتعاون بين دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا وتركيا".

وفي السياق نفسه قال الضابط التركي "أنا مقتنع بأنه سيكون مفيدا للبلدين والخدمات على حد سواء إذا واصلنا تعاوننا على مختلف المنصات الدولية".

وتم التأكيد على أن الطرفين "اتفقا على العمل بشكل منسق في مناطقهما البحرية بالبحر الأسود، وإجراء تدريبات مشتركة على عمليات البحث والإنقاذ واستئناف الزيارات والرحلات بين السفن".