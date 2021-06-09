أردوغان يعلن نيته زيارة مدينة شوشة في قره باغ عقب قمة "الناتو"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم زيارة مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ، التي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية خلال مواجهتها مع أرمينيا أواخر العام الماضي.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة: "سأزور أذربيجان ومدينة شوشة عقب قمة زعماء الناتو، المقررة 14 من الشهر الجاري"، دون تحديد موعد للزيارة.

وأردف أردوغان، قائلا: "نواجه التهديدات على حدودنا والهجمات التي تستهدف سيادتنا ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبنا فحسب".

وتابع، متحدثا عن التاريخ التركي، مشيرا إلى أن "البرلمان التركي كان يتعثر باستمرار بألاعيب الوصاية الخبيثة، وكذلك الانقلابات والمذكرات العسكرية، ولكنه نجح في إعادة بلدنا إلى مسار الديمقراطية بفضل القوة التي يتلقاها من أمتنا"، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية.