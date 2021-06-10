الأعلى في العالم... الهند تسجل 6148 وفاة جديدة في يوم واحد

سجلت الهند، اليوم الخميس، أعلى نسبة وفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في أسوأ موجات تفشي الفيروس في البلد الفقير.

أعلنت الهند اليوم تسجيل 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد أن عدلت ولايات كبرى شرقي البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة، بحسب "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، عدّلت العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء إلى أكثر من 9400 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون بعد تسجيل 94052 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

وكانت الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أعلى وفيات في العالم عندما سجلت في 12 فبراير/ شباط 5444 وفاة بكورونا.